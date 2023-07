8 Trotz Regen ein Erfolg: Zehntausende besuchten das 71. Lichterfest auf dem Killesberg, erfreuten sich Feuerwerk, Musik und Zauberwald. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Zehntausende strömten trotz Regen zum 71. Lichterfest auf den Killesberg. Längst hat das Spektakel mehr zu bieten als eine Lichtershow. Musik, Attraktionen für Kinder, Essen und Trinken machen das Feuerwerk zum Familienereignis.















Es ist genau 22.15 Uhr als beim 71. Lichterfest im Höhenpark Killesberg die erste Rakete mit einem großen Knall am Firmament ihre Farbenpracht offenbart. Dann folgen in kurzen Abschnitten die nächsten. In Grün, Rot und Blau malen sie Muster an den Himmel, begleitet von der passenden Musik und jeder Menge „Ahhs“ und „Ohhs“ aus dem Publikum, das seine Smartphones zückt, um das Spektakel in farbenfrohen Bilder festzuhalten.