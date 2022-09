10 Bunte Gestalten ziehen durch die Ludwigsburger Innenstadt. Foto: Jürgen Bach

Das bunte Spektakel verwandelt die Barockstadt am Samstag und Sonntag in einen venezianischen Karneval.















Fantasievolle Masken, bunte Kostüme, mediterranes Flair . . . Die Venezianische Messe hat begonnen. Am Freitagabend zogen die Künstler in ihrer Parade vom Blühenden Barock durch die Innenstadt, Oberbürgermeister Matthias Knecht eröffnete dort das bunte Spektakel, das noch bis einschließlich Sonntag geht. Der Ludwigsburger Marktplatz hat sich dazu in eine riesige Spielfläche für internationale Künstler verwandelt, die den venezianischen Karneval in die Barockstadt bringen. Das Programm besteht aus Akrobatik, Musik, Schauspiel, Feuerzauber, Comedy und mehr. Am Samstag ist von 14 bis 24 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Foto: Jürgen Bach