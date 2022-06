1 Unbekannte sind in Plochingen in einen Aussichtsturm eingebrochen (Symbolfoto). Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Am Pfingstmontag haben Unbekannte am Aussichtsturm im Plochinger Stadtteil Stumpenhof gewütet. Neben Sachbeschädigungen wurde auch Bargeld gestohlen.















Unbekannte Einbrecher haben am Pfingstmontag den Aussichtsturm In Plochingen-Stumpenhof verwüstet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 20.20 Uhr gewaltsam eine Holzwand geöffnet und sich so Zugang zu einem Nebenraum verschafft. Zuvor waren die Unbekannten durch die Außentür des Turmes ins Innere gelangt. Über die Feiertage war der Turm für die Öffentlichkeit zugänglich.

Im Nebenraum wurde eine Tasche entwendet. Außerdem wurde eine Spendenkasse gewaltsam geöffnet und der darin befindliche geringe Bargeldbetrag gestohlen. Darüber hinaus richteten die Unbekannten noch weitere Schäden an, indem im Innern und an der Außenwand des Turms mehrere neue Graffiti aufgesprüht wurden.

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. Über den entstandenen Schaden konnten die Beamten noch keine Angaben machen.