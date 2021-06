1 An den betroffenen Autos entstanden laut der Polizei Blechschäden und Kratzer (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Unbekannte haben am vergangen Wochenende in Ostfildern-Kemnat mutwillig mehrere Autos beschädigt, indem sie auf den Fahrzeugen herumkletterten.

Ostfildern - Bislang Unbekannte haben in einem Parkhaus in Ostfildern-Kemnat am vergangenen Wochenende gleich vier Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Täter kletterten nach Angaben der Polizei offenbar in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 4 Uhr, auf die Autos und trampelten darauf herum.

Blechschäden und Kratzer

Dabei hinterließen sie an allen vier Fahrzeugen Blechschäden, an einem der betroffenen Autos stellte die Polizei zudem ein zerkratztes Fenster fest. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt in dem Fall.