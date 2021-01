1 Die Polizei bittet um Hinweise zu Tat und Täter. Foto: Pixabay

In der Nacht auf Donnerstag hat ein Unbekannter mehrere Fensterscheiben in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise.

Leinfelden-Echterdingen - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Donnerstag in Leinfelden (Kreis Esslingen) mit einem Luftgewehr mehrere Fensterscheiben an einer Schule in der Bahnhofstraße und einem Hallenbad in der Stuttgarter Straße beschädigt. Dabei entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 90377-0 um Zeugenhinweise.