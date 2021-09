1 Die Unbekannten verwüsteten mit einem gestohlenen Traktor mehrere Felder. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: pixabay/analogicus

Filderstadt - Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Filderstadt-Sielmingen einen Traktor gestohlen und damit anschließend mehrere Felder verwüstet. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, auf einem Gemüsehof zwischen Sielmingen und Neuhausen den Traktor und fuhren damit über die Felder in Richtung Wolfschlugen.

Feldfrüchte und Bewässerunsleitung zerstört

Dabei kurvten sie zunächst über ein Salatfeld und danach durch ein Maisfeld im Gewann Opferweil. Neben einer erheblichen Menge an Feldfrüchten zerstörten sie bei ihrer Fahrt auch eine Bewässerungsleitung. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Zeugenaufruf der Polizei

Am Ortsrand von Wolfschlugen ließen die Täter den Traktor stehen und flüchteten. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Es nimmt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 Hinweise entgegen.