1 Das Schloss Solitude macht bei der Aktion mit. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Liebespaare könnte in der Woche des Valentinstags freien Eintritt zu den Schlössern erhalten. Dafür müssen sie sich nur vor der Kasse küssen.















Link kopiert

An diesem Dienstag steht wieder der Tag der Liebenden an. Und was kann es Schöneres geben, als für einen Kuss belohnt zu werden? Genau für diesen Liebesbeweis gibt es in Baden-Württemberg in der Woche des Valentinstags freien Eintritt in bestimmte Einrichtungen. Konkret geht es um Schlossbesichtigungen.

Wer sich an der Kasse küsst, kann das Portemonnaie stecken lassen, wie die Verwaltung Staatlichen Schlösser- und Gärten Baden-Württemberg mitteilte.

Das Angebot gilt bis Sonntag in den Schlössern Heidelberg, Ludwigsburg, Weikersheim, Schwetzingen, Bruchsal, Mannheim, Rastatt, Mergentheim und Solitude. In den vergangenen zwei Jahren musste die Aktion coronabedingt pausieren.