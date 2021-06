Reichsbürger auf Hohenzollern Rechte, Monarchisten und Kaiserfans belagern Burg

Georg Friedrich Prinz von Preußen, Oberhaupt des Hauses Hohenzollern, ist am Donnerstag 45 Jahre alt geworden. Gefeiert hat er das wohl im Kreise seiner Familie. Einige andere wären aber auch gerne dabei gewesen. So kam es zu einer bizarren Ansammlung am Fuß der Burg Hohenzollern im Zollernalbkreis.