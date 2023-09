Us and them aus Esslingen

Lange und komplexe Lieder gehören zu den Besonderheiten der Plochinger Rockband Us and Them. In wechselnder Besetzung standen die Musiker in den letzten 30 Jahren auf einigen Bühnen. Ihre Auftritte in Gefängnissen zählen zu den aufregendsten Erlebnissen.











Die ersten Proben der Band Us and Them fanden in den Neunzigern in einem Keller in Deizisau statt. Mit wechselnder Besetzung stand die Band in den letzten 30 Jahren auf einigen Bühnen und hat sich zur Plochinger Rocklegende entwickelt. Heute sorgen für die Mischung aus Balladen, rockigen Gitarrenstücke, einprägsamen Melodien und progressiven Rock Tobias Weik, Klaus-Peter Arendt, Martin Gröschel, Nicolas Fink und Jochen Luik.

Was macht euch aus?

Wir machen seit fast 30 Jahren eigene Musik. Wir sind keine Cover-Band. Mittlerweile haben wir fünf Studioalben veröffentlicht. Uns zeichnet aus, dass unsere Lieder eher komplex und fast nie kürzer als sechs Minuten sind. Darüber hinaus sind wir froh und dankbar, dass uns neben der Musik eine echte Freundschaft verbindet und unsere Band-Familie für uns alle ein großes Glück ist.

Wie habt ihr zusammengefunden?

Die Geschichte von Us and Them begann am 13. August 1994. An diesem Tag fand auf dem Hockenheimring das Konzert von Pink Floyd statt. Wir haben das Konzert gemeinsam besucht und beschlossen, mal gemeinsam Musik zu machen. Alle Bandmitglieder spielten zu diesem Zeitpunkt auch in anderen Gruppen. Die Gründung von Us and Them war somit eine Fusion der verschiedensten Musikstile. Diese Vielseitigkeit haben wir uns bis heute bewahrt.

Wohin wollt ihr?

Kurzfristig werden wir nächstes Jahr unser sechstes Album veröffentlichen. Ansonsten wollen wir auch die nächsten Jahrzehnte gemeinsam Musik machen, Konzerte geben und uns regelmäßig darüber freuen, dass es uns gibt.

Welches Erlebnis hat euch beeindruckt?

Wir durften als Vorgruppe mit Manfred Mann‘s Earth Band spielen. Das war wirklich beeindruckend. Ein besonderes Erlebnis war auch unsere „Knasttour“, bei der wir in allen Gefängnissen Baden-Württembergs Konzerte gespielt haben.

