Urteil der Berufungsinstanz: 13-Jährigen sexuell missbraucht – Zweijährige Gefängnisstrafe für Pfarrer

1 Haftstrafe für einen ehemaligen Pfarrer. Foto: dpa/Britta Pedersen

Ein ehemaliger Pfarrer muss für zwei Jahre ins Gefängnis. Er soll vor fast zwei Jahrzehnten im Kreis Esslingen einen damals 13-Jährigen missbraucht haben. In einem Berufungsverfahren wurde das Urteil des Esslinger Amtsgericht grundsätzlich bestätigt.











Bereits 2022 war der evangelische Geistliche vom Esslinger Amtsgericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 1945 geborene Angeklagte einen zur Tatzeit 13 Jahre alten Jungen in zwei Fällen in einer Kommune im Kreis Esslingen schwer sexuell missbraucht hat. Die Übergriffe liegen zwei Jahrzehnte zurück.