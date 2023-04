Im Tabellenkeller der Handball-Bezirksliga herrscht kurz vor dem Saisonende Hochspannung.















Link kopiert

In der Handball-Bezirksliga verloren die SG Hegensberg/Liebersbronn II und der TV Altbach, für beide wird ihre Lage im Tabellenkeller damit immer angespannter. Die Altbacher haben 13:29 Punkte auf dem Konto und nur noch ein Spiel vor der Brust – und das erst am 29. April gegen den tus Stuttgart, der ebenso wie die Handballer vom Berg aktuell bei 10:30 Punkten steht. Und diese beiden Teams treffen am kommenden Samstag in der tus-Halle am Fernsehturm aufeinander. In der Bezirksklasse behält der TV Reichenbach II nach der nicht unerwarteten Niederlage bei Tabellenführer HSG Ostfildern II die rote Laterne, hat aber in den verbleibenden zwei Spielen noch die Chance, die notwendigen Punkte zum Klassenverbleib zu holen. In der Landesliga der Frauen ist die SG Hegensberg/Liebersbronn nach viertem Sieg in Folge nun Tabellendritter.