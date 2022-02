Während in der Bezirksliga und der Kreisliga A die Spiele der Handball-Teams aus der Region ausfallen, gibt es in der Bezirksklasse keine Überraschungen.















Esslingen - In allen Partien der Handball-Bezirksklasse behielten am Wochenende die Mannschaften die Oberhand, die schon vorher in der Tabelle besser platziert und von daher auf dem Papier favorisiert waren. Im Fall des TSV Neuhausen II war es überraschend knapp, bei der SG Hegensberg/Liebersbronn II, der HSG Ostfildern II und dem Team Esslingen II dagegen jeweils sehr deutlich. In der Bezirksliga hatten der TV Altbach und der TSV Wolfschlugen II coronabedingt eine Zwangspause – drei der fünf geplanten Begegnungen in der Liga wurden abgesetzt. In der Kreisliga A waren der TSV Deizisau II und der TSV Denkendorf II nach dem Derby am vergangenen Mittwoch (23:27) spielfrei. Die Partie des Team Esslingen III gegen den TSV Neckartenzlingen II wurde ganz abgesagt und mit 2:0 Punkten für die Esslinger gewertet. Die Frauen-Landesligisten Hegensberg/Liebersbronn und Wolfschlugen II hatten regulär ein freies Wochenende und greifen am kommenden wieder ein.