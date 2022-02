Der TV Altbach ist am Tiefpunkt

Der Handball-Bezirksligist unterliegt tus Stuttgart mit 15:23. Spielabbruch und später gute Nachrichten in Neuhausen.















Link kopiert

Esslingen - Beim TV Altbach herrschte großer Frust: „Wir sind am Tiefpunkt angekommen“, stellte Co-Trainer Steffen Braun nach der 15:23-Heimniederlage in der Bezirksliga gegen tus Stuttgart fest. Wie einen Sieg durften dagegen die Handballer des TSV Wolfschlugen II das überraschende 23:23-Unentschieden bei Tabellenführer EK Bernhausen feiern. In Neuhausen gab es eine Schrecksekunde. Dem TSV-Spieler, der vom Notarzt behandelt werden musste, geht es jedoch gut.