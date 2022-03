1 Wimmelbild im Wernau. Foto: /Herbert Rudel

Die Bezirksliga-Fußballer haben am Sonntag den Tabellenführer VfL Kirchheim geschlagen – und zwar überraschend deutlich mit 4:1.















Besonders ein Team sorgte an diesem Fußball-Wochenende für eine große Überraschung: Der FV Plochingen. In der Bezirksliga fegte die Mannschaft den Tabellenführer VfL Kirchheim vom Platz. In der Kreisliga A erzielte Tim Kurka vom TSV Denkendorf an seinem Geburtstag ein „Quatrupel“ und in der Kreisliga B wird der TSVW Esslingen voraussichtlich vom Spielbetrieb ausgeschlossen, weil er zum dritten Mal in dieser Saison nicht zum Spieltag antritt.