Kein Handball auf Verbandsebene mehr in diesem Jahr

Der HVW setzt den Spielbetrieb bis zum 31. Dezember aus. Die Baden-Württemberg Oberliga nimmt den Betrieb wieder auf, ab der 3. Liga aufwärts wird ohnehin gespielt.















Esslingen - Die Entscheidung kam nicht überraschend: Der Handball-Verband Württemberg (HVW) hat am Dienstag gegen 12.30 Uhr alle Spiele in seinem Bereich bis Ende des Jahres abgesetzt. Zunächst hatte der Verband am Freitag, gemeinsam mit den Nachbarn aus Baden und Südbaden, die Spiele des anstehenden Wochenendes abgesagt. Begründet wurde dies mit den neuen Auflagen der Landesregierung. Nun verlängerte der Verband die Pause, obwohl das Land vor allem die 2-G-plus-Regelung mittlerweile aufgeweicht hat.

In der Baden-Württemberg Oberliga wird der Spielbetrieb am kommenden Wochenende jedoch wieder aufgenommen, aus der Region Esslingen sind dort allerdings keine Teams dabei. Die 3. Liga mit dem TV Plochingen und dem TSV Neuhausen bei den Männern sowie dem TV Nellingen und dem TSV Wolfschlugen bei den Frauen spielt ohnehin weiter.

„Auch wir als Handballverband möchten unseren Beitrag zur Bekämpfung der vierten Welle vor Weihnachten leisten“, erklärte Michael Roll, der Spieltechnik-Chef des HVW, laut einer Verbandsmitteilung. Und: „Es gilt, auch wenn es uns allen sehr schwer fällt, ganz aktuell ein Zeichen zu setzen und Kontakte zu vermeiden. Nur reden hilft nicht, wir müssen jetzt handeln! Umso mehr sind wir davon überzeugt, dann ab Januar wieder in den regulären Spielbetrieb einsteigen zu können.“

Roll forderte die Handballerinnen und Handballer auf, „sich – sofern möglich – impfen beziehungsweise boostern zu lassen, denn nur dann unterliegen wir nicht ständig neuen Restriktionen durch die Politik“.

Mehr Informationen und Reaktionen folgen im Laufe des Tages.