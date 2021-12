1 Wer am Telefon – ob bewusst oder unbewusst – Verträge abschließt, beispielsweise mit windigen Energieversorgern, hat danach viel Mühe, diese wieder zu stornieren. Foto: eon//Moriße

Eine Esslinger Rentnerin ist einem Telefonwerber aufgesessen und hat nun alle Mühe, um die ihr untergeschobenen Verträge wieder rückgängig zu machen.















Esslingen - Ein paar wenige Worte haben genügt: „Ihr örtlicher Energieversorger steckt in finanziellen Schwierigkeiten.“ Davon weiß man bei den Stadtwerken Esslingen (SWE) zwar ebenso wenig wie in der Öffentlichkeit. Mit diesem Satz meldete sich Mitte Oktober allerdings eine freundliche Stimme telefonisch bei Martha B. (Name ist der Redaktion bekannt). Die Rentnerin aus Sulzgries erschrak und malte sich sofort aus, den Winter frierend im Dunkeln verbringen zu müssen. Der Trigger war gesetzt – und selbstverständlich wusste der nette Mann am anderen Ende der Leitung auch sofort Rat. Es gebe da ein super Angebot, erklärte er und stellte sich als Fabian Schmid vor.