1 Die Sana hat das Bethesda im Jahr 2016 von Agaplesion übernommen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Es gibt Hinweise, dass der Sana-Konzern das Bethesda-Krankenhaus abgibt. Man bestätigt zwar Gespräche mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus, spricht offiziell aber nur von Plänen für eine strategische Partnerschaft.















Der Klinikkonzern Sana kommt am Standort Stuttgart nicht zur Ruhe. Nach Informationen dieser Zeitung wird die Klinikgruppe, die in der Landeshauptstadt derzeit noch vier Häuser betreibt, das Bethesda-Krankenhaus an der Hohenheimer Straße an das Robert-Bosch-Krankenhaus abgeben. Dass es in der Sache Kontakte der beiden Klinikträger gibt, räumt man bei der Sana zwar ein, von einer Übernahme will man dort aber nicht sprechen. „Die Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH und die Sana Kliniken AG bestätigen, dass sie sich in Gesprächen über eine strategische Partnerschaft mit Fokus auf die geriatrische Versorgung in Stuttgart befinden“, heißt es auf Anfrage in einer Presseerklärung des Sana-Konzerns.