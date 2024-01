Unbekannter hatte Gewalttat angekündigt: Polizei sperrt Hauptbahnhof Mainz

1 Der Mainzer Hauptbahnhof musste gesperrt werden. Foto: dpa/Ira Schaible

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag den Mainzer Hauptbahnhof gesperrt. Ein Unbekannter habe eine Gewalttat angekündigt. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben. Was bekannt ist.











Link kopiert

Wegen einer zunächst „unkonkreten Bedrohungslage“ hat die Polizei in Mainz am Mittwoch den Hauptbahnhof und den Vorplatz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt großräumig gesperrt. Es kam zu Zug- und Busausfällen. Der Polizei zufolge waren auch weitere Rettungskräfte vor Ort. Sie bat darum, den Bereich zu meiden.

Später teilten die Sicherheitsbehörden mit, gegen 17 Uhr habe ein unbekannter Mann telefonisch bei der Polizei eine Gewalttat am Hauptbahnhof angekündigt. „Da die Ernsthaftigkeit der Drohung zu diesem Zeitpunkt zunächst nicht einzuschätzen war, musste der Bereich zur Sicherheit geräumt und überwacht werden.“ Die Ermittlungen hätten keine konkrete Gefährdung ergeben - die Sperrung wurde aufgehoben.

Die Bundespolizei werde jedoch weiterhin verstärkt Präsenz zeigen, hieß es. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.