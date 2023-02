1 Nur mit Glück ist niemand bei dem Sturz der Mauer verletzt worden. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Eine neun Meter hohe historische Sandstein fällt am frühen Morgen in der Wertheimer Altstadt krachend auf die Straße. Hätte eine Spezialfirma das Unglück verhindern können?















Der Einsturz einer historischen Sandsteinmauer hinter der Stiftskirche in der Altstadt von Wertheim (Main-Tauber-Kreis) im Jahr 2019 entwickelt sich für den Eigentümer zur finanziellen Katastrophe. Sein Versuch, vor einer Zivilkammer des Mosbacher Landgerichts bei einer Spezialfirma einen Schadenersatz zu erstreiten, steht vor dem Scheitern. Die Geschäftsführer des Unternehmens hatten die Mauer wenige Wochen vor dem Unglück in Augenschein genommen. Eine objektive Pflichtverletzung sei den Ingenieuren aber nicht nachzuweisen, teilte die Vorsitzende Richterin Susanne Wunderlich die vorläufige Rechtsauffassung ihrer Kammer beim Erörterungstermin am Dienstag mit. Das Urteil soll am 30. März ergehen.