Unglück in Österreich

1 Das mit Skianzug, Helm und Skibrille ausgestattete Mädchen aus Niederösterreich rutschte rund 180 Meter über eine steile und zum Teil gefrorene Wiese. Foto: dpa/Roland Theny

Ein vier Jahre altes Mädchen ist bei einem tragischen Rodelunfall in Österreich ums Leben gekommen. Das Kind rutschte rund 180 Meter über eine steile Wiese und stürzte dann etwa 15 Meter über eine Böschung.

Schladming - Das Kind war am Freitagnachmittag im steirischen Schladming mit seinen Eltern und dem Großvater auf der Piste, als sich der Schlitten unbemerkt in Bewegung setzte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Das mit Skianzug, Helm und Skibrille ausgestattete Mädchen aus Niederösterreich rutschte rund 180 Meter über eine steile und zum Teil gefrorene Wiese. Danach stürzte es etwa 15 Meter über eine Böschung und einen Forstweg.

Der zu seiner Tochter eilende Vater und ein alarmierter Notarzt leisteten Erste Hilfe. Das Kind wurde in die Klinik nach Schladming eingeliefert, in der die Vierjährige ihren Verletzungen erlag.