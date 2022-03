Ungewöhnlicher Einsatz in Neckartailfingen

1 Ein etwas ungewöhnliche Verkehrsteilnehmer war am Dienstag auf der Bundesstraße bei Nackartailfingen unterwegs. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Zu einem tierischen Einsatz ist die Polizei am Dienstagmorgen nach Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ausgerückt. Ein Schwan spazierte mitten auf der Bundesstraße.















Ein Schwan hat sich am Dienstagmorgen offenbar von seiner gewöhnlichen Wanderroute abgewandt und spazierte stattdessen mitten auf der B297 bei Neckartailfingen. „Zielstrebig und ganz selbstverständlich watschelte das Tier in Richtung Nürtingen“, schreibt die Polizei zu einem bei Facebook veröffentlichten Video, das den tierischen Verkehrsteilnehmer zeigt:

Zwei Autofahrer hatten der Polizei etwa gegen acht Uhr in der Früh gemeldet, dass sich der Schwan wohl auf die Bundesstraße verirrt hatte, teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen, das auch für den Kreis Esslingen zuständig ist, mit.

Gefährliche Tour wird beendet

Die hinzugerufenen Polizeibeamten näherte sich dem Tier mit einem Streifenwagen, um ihn von der befahrenen Straße zu retten. „Um sicherzustellen, dass alle Verkehrsteilnehmer, inklusive dem Schwan, sicher an ihr Ziel kommen, mussten die Fahrzeuge einseitig an dem gefiederten Hindernis vorbeigeleitet werden“, heißt es unter dem Video weiter. Den Beamten der Nürtinger Polizei sei es dann schließlich auch gelungen, die gefährliche Tour des Schwans zu unterbrechen und ihn wieder zurück in sicheres Gelände zu bringen, teilt die Sprecherin mit.