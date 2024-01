Ungewöhnliche Architektur in Stuttgart: Arbeiten, feiern und schlafen in Deutschlands bestem Büro

22 Deutschlands bester Arbeitsplatz: Besprechungsraum mit Kaffee-Station im Stuttgarter Architekturbüro andOffice. Foto: andOFFICE

In Deutschlands bestem Büro lässt es sich nicht nur gut arbeiten, sondern auch schlafen – Ein Besuch am Arbeitsplatz der Stuttgarter Architekten von andOffice, die auch außerhalb ihres Büros interessante Projekte planen.











Link kopiert

Der Cousin ging nach durchzechten Nächten und manchmal einfach so mit einem Kissen ins Büro. Es gab dort keine Sessel oder Liegen, dafür schlummerte es sich am Schreibtisch mit Kissenunterlage auch ganz gut. Kündigung? War nicht zu erwarten. Maximal eine leichte Verzögerung bei der nächsten Beförderung. Wer Verwandte in einst sozialistisch geführten Ländern hatte, hat in den 1980er Jahren womöglich schon so eine oder ähnliche wahre oder erfundene Geschichte gehört.