Körperverletzung in Nürtingen Gruppe Jugendlicher attackiert 17-Jährige am Bahnhof

Drei Jugendliche sollen am Mittwochabend eine 17-Jährige am Bahnhof Nürtingen beleidigt, getreten und geschlagen haben. Sie wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.