1 Mit schweren Verletzungen wurde ein Foto: dpa/Marcel Kusch

Keine Chance zu reagieren, hatte ein Motorradfahrer in Nürtingen, als plötzlich ein Auto aus einer Ausfahrt auf die Straße einfuhr. Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Nürtingen - Schwer verletzt wurde ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend in der Alleenstraße ereignet hat, wie die Polizei berichtet. Ein 61-Jähriger fuhr dabei kurz nach 18 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus einer Einfahrt in die Alleenstraße ein. Dabei übersah er den Jugendlichen, der mit seinem Motorrad aus Richtung des Kreisverkehrs heranfuhr.

Der 16-Jährige, der keinerlei Chancen hatte, um rechtzeitig reagieren zu können, krachte nahezu ungebremst ins Heck des Autos und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Motorrad an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 6.000 Euro geschätzt.