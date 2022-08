1 Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt. Eine 82-Jährige starb am Montag in einer Klinik. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Bei einem schweren Unfall nahe Stockach sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden, eine 82 Jahre alte Frau erlag nun im Krankenhaus ihren Verletzungen.















Am Sonntag sind bei einem schweren Unfall nahe Stockach (Kreis Konstanz) mehrere Menschen verletzt worden. Eine 82 Jahre alte Frau starb aufgrund ihrer schweren Verletzungen am Montag in einem Krankenhaus.

Nach Auskunft der Polizei prallte ein 83 Jahre alter Autofahrer mit einem Fahrzeug zusammen, das ein 46 Jahre alter Mann fuhr, der Vorfahrt hatte. Der 83-Jährige wurde schwer verletzt, seine 82 Jahre alte Beifahrerin starb in der Klinik.

In dem anderen Fahrzeug wurden der 46 Jahre alte Fahrer sowie seine 34 Jahre alte Beifahrerin und ein vier Monate alter Junge verletzt. Die Ampel an der Einmündung war zum Zeitpunkt des Unfalls laut Polizei nicht in Betrieb. Es entstand ein Schaden von rund 22 000 Euro.