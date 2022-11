Zeugenaufruf in Kirchheim Seniorin von Straße abgedrängt

Offenbar musste eine 78-jährige Autofahrerin am Samstagnachmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und fuhr dabei in einen Grünstreifen – die Polizei sucht Zeugen.