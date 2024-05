Unfall in Weilheim: Radfahrer stürzt betrunken und muss ins Krankenhaus

Unfall in Weilheim

1 Einem ersten Test der Polizei zufolge hatte der Mann einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille. (Symbolfoto) Foto: imago images / onw-images/Markus Brandhuber

Am Sonntagnachmittag ist in Weilheim (Kreis Esslingen) ein 54-Jähriger von seinem Rad gestürzt und dabei verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik.











Bei einem Sturz hat sich am Sonntag in Weilheim (Kreis Esslingen) ein 54-jähriger Radfahrer verletzt. Ersten Angaben der Polizei zufolge wurde er aber nur leicht verletzt und im Anschluss in einem Krankenhaus ambulant versorgt.

Der 54-Jährige war gegen 15.10 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe des Kleintierzuchtvereins gestürzt, als er nach rechts in Richtung des Wermeltswiesenweg abbiegen wollte und fiel. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei 1,8 Promille Atemalkohol fest.