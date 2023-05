1 Ein Rettungshelikopter brachte die Frau in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Jörg Halisch

Bei einem Sturz in Weilheim (Kreis Esslingen) hat sich am Freitagvormittag eine 67-jährige Fahrradfahrerin so schwer verletzt, dass die von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.















Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 10.40 Uhr in der Rosenstraße mit ihrem Pedelec gegen den Pfosten einer Durchfahrtssperre gefahren und so gestürzt. Warum es zu dem Zusammenstoß kam war noch nicht bekannt. Durch den Sturz wurde die Frau so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, der die Frau in eine Klinik brachte. Die genauen Ausmaße ihrer Verletzungen sind noch nicht bekannt.