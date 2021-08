1 Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa /Stefan Puchner

Unterensingen - Mit leichten Verletzungen ist ein Motorradfahrer nach einem Unfall am Mittwochmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, teilt die Polizei mit. Der 59-Jährige stürzte gegen 4.40 Uhr mit seiner Maschine in der Linkskurve bei der Röhmseeunterfahrung / Aufleitung zur B 313 in Richtung Plochingen und prallte anschließend gegen eine Leitplanke. Weshalb der Mann zu Fall kam, sei noch nicht geklärt. Die Polizei schätzt den entstandene Schaden am Motorrad auf etwa 3.000 Euro.