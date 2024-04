Unfall in Tübingen: Auto rammt Linienbus – mehrere Menschen verletzt

Unfall in Tübingen

1 Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Ein Auto kollidiert am am Dienstag in Tübingen mit einem Linienbus. Bei dem Unfall werden zahlreiche Menschen verletzt – einige von ihnen schwer.











Link kopiert

Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Linienbus in Tübingen sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein 60-Jähriger soll mit seinem Wagen die Vorfahrt des Busses missachtet haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Auto sei mit dem entgegenkommenden Linienbus zusammengestoßen und von der Fahrbahn in Richtung eines E-Scooter-Fahrers (29) abgekommen. Dieser sei schwer verletzt worden. Fünf Fahrgäste im Linienbus seien auch verletzt worden, eine 30-Jährige schwer.

Der mutmaßliche Unfallverursacher und der 51 Jahre alte Busfahrer blieben laut Polizei bei dem Unfall am Dienstag unverletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.