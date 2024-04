Unfall in Schlierbacher Straße in Kirchheim: Frau kommt von Straße ab und prallt auf parkendes Auto und Laternenmast

Unfall in Schlierbacher Straße in Kirchheim

1 Unfall auf einem Kirchheimer Parkplatz. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Weil eine Frau in der Schlierbacher Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) die Kontrolle über ihr Auto verloren hat, kam sie von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen einen parkenden Transporter. Wegen einer Laterne war sogar die Feuerwehr im Einsatz.











Weil eine Fahrerin nur einen Moment nicht aufgepasst hat, kam es am Dienstagmittag auf der Schlierbacher Straße in Kirchheim zu einem Verkehrsunfall. Den dabei entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro. Den Beamten zufolge war eine 39-jährige Frau um kurz vor zwölf Uhr mit einer Mercedes-C-Klasse von der Ausfahrt eines Schnellrestaurants herkommend nach rechts auf die B 297 abgebogen. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und riss das Lenkrad herum, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf dem angrenzenden Parkplatz stehenden Ford Transit. Außerdem stieß die Frau mit ihrem Auto gegen den Mast der Parkplatzbeleuchtung. Die Laterne wurde dabei so stark beschädigt, dass sie von der Feuerwehr beseitigt werden musste. Hierzu kamen zusätzlich Mitarbeiter des Stromversorgers an die Unfallstelle. Der Mercedes der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.