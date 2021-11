5 Wie genau es zu dem Sturz kam, konnte die Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen Foto: SDMG/ Kohls

Ein Kran ist am Dienstagmittag in Schlaitdorf (Kreis Esslingen) umgestürzt. Der Kranführer wurde durch den Sturz in dem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt.















Schlaitdorf - Während der Arbeiten an einem Strommast ist am Dienstag gegen 12.30 Uhr im Schönbuchweg in Schlaitdorf ein Autokran umgekippt. Der 52-jährige Kranführer wurde durch den Sturz in dem Fahrzeug eingeklemmt und leicht verletzt, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen mit.

Ursache des Sturzes noch unklar

Der Führer des Mobilkrans war gerade dabei, einen etwa acht Tonnen schweren sowie 18 Meter hohen Strommasten umzulegen, als der Kran umkippte und auf einem Feld liegen blieb. Der Mann wurde dadurch im Fahrzeug eingeklemmt, konnte sich laut ersten Informationen der Polizeisprecherin jedoch selbst befreien. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Wie schwer seine Verletzungen sind und wie genau es zu dem Sturz kam, konnte die Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen.

Kraftstoff in Erde gelaufen

Beim Sturz wurde zudem der Tank des Krans aufgerissen. Dadurch sickerten Dieselkraftstoff sowie Öl ins Erdreich. Die Feuerwehr kümmerte sich laut Polizei im Anschluss um das kontaminierte Erdreich und pumpte den Restbestand des Dieselkraftstoffs aus dem Tank des Lastwagens ab. Sie war mit 26 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückt. Der umgekippte Autokran wurde mit einem weiteren Kranwagen wiederaufgerichtet.