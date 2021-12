Kreistag Esslingen Der Überschuss steigt, die Umlage sinkt

Auch bei der Forderung – das Land schuldet dem Kreis noch 21 Millionen – bewegt sich was: Die CDU im Kreistag will das Land mit einer Resolution ultimativ auffordern, zu überweisen. Ungeachtet der Tatsache, dass die CDU in Stuttgart selbst in der Verantwortung steht.