Unfall in Reichenbach

1 Der Umfall ereignete sich an einem Kreisverkehr in Reichenbach. Foto: picture alliance //Stefan Puchner

Durch einen Unfall wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 30 Jahre alter Motorradfahrer in Reichenbach (Kreis Esslingen) schwer verletzt.















Ein schwer verletzter Motorradfahrer und knapp 1.500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Kreisverkehr im Bereich Stuttgarter Straße/Schillerstraße in Reichenbach ereignet hat.

Ein 30-jährige Motorradfahrer fuhr laut Polizeiangaben kurz nach Mitternacht von der Ulmer Straße in den Kreisverkehr. Ein 28-jährige Autofahrer soll das Motorrad übersehen haben, als er von der Schillerstraße in den Kreisverkehr einfahren wollte. Der Motorradfahrer versuchte noch den Unfall zu vermeiden, stürzte jedoch und stieß anschließend mit dem Auto zusammen. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden.