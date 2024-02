Unfall in Reichenbach: Lastwagen kippt beim Entladen um

1 Der Lastwagenlenker musste aus dem Fahrerhaus geborgen werden. Foto: SDMG/ Woelfl

Am Mittwochmittag gerät ein Lastwagen in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) ins Rutschen und kippt um. Der Fahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache ist noch unklar.











Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am Mittwoch um die Mittagszeit zu einem schweren Unfall ausrücken, der der Einsatzzentrale aus Reichenbach gemeldet worden war. Gegen 13 Uhr war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass ein Lastwagen, der mit Schotter beladen war, an einem Hang im Gebiet In den Bergteilen ins Rutschen geraten war, als der Fahrer seine Fracht an dem abschüssigen Gelände abladen wollte. Der Lastwagenlenker wurde im Fahrerhaus des umgestürzten Fahrzeugs eingeschlossen – die Feuerwehr musste den verletzten Mann aus seiner misslichen Lage befreien.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Vom Rettungsdienst wurde der Lastwagenfahrer schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber, der vorsorglich herbeigerufen worden war, konnte die Einsatzstelle wieder verlassen, nachdem es sich gezeigt hatte, dass der verletzte Fahrer mit einem regulären Krankenwagen abtransportiert werden konnte. Über die Schwere seiner Verletzungen konnte ein Polizeisprecher zunächst noch keine näheren Angaben machen, auch der entstandene Schaden ließ sich zunächst noch nicht genau beziffern. Der Einsatz am Unfallort dauerte am Nachmittag noch an. Von einer Befragung des verletzten Lastwagenfahrers erhofft sich die Polizei nähere Erkenntnisse zum genauen Unfallhergang.