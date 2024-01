Unfall in Plochingen: Kehrmaschine kippt um – Fahrer im Krankenhaus

Unfall in Plochingen

Bei einem Unfall am Dienstag hat sich in Plochingen (Kreis Esslingen) ein 53-Jähriger verletzt. Der Mann war mit einer Kehrmaschine umgekippt, als er das Fahrzeug wenden wollte.











In der Eisenbahnstraße in Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagvormittag eine Kehrmaschine umgekippt. Dabei verletzte sich der 53-jährige Fahrer leicht, berichtet die Polizei.

Der Mann wollte offenbar gegen 10.45 Uhr wende, als das Fahrzeug umkippte. Die Polizei vermutet ersten Angaben zufolge, dass ein Wassertank im Inneren der Maschine für das Umkippen gesorgt hatte. Der 53-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Bauhofmitarbeiter kümmerten sich um die Kehrmaschine und reinigten die Straße, unterstützend war auch die Feuerwehr ausgerückt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war am Mittwoch noch nicht klar.