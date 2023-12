Unfall in Plochingen: Gesundheitliche Probleme - Frau stirbt am Steuer

1 Für die Autofahrerin kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Eine 74 Jahre alte Autofahrerin ist am Samstagabend in Plochingen unterwegs, als sie wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme einen Unfall verursacht. Die Frau stirbt noch an der Unfallstelle.











Link kopiert

Wegen eines nicht näher beschriebenen medizinischen Vorfalls ist eine Autofahrerin in Plochingen (Kreis Esslingen) am Samstagabend von der Straße abgekommen und gestorben.

Die 74 Jahre alte Frau wollte gegen 21.30 Uhr von der Mozartstraße aus kommend nach rechts in Richtung Schorndorfer Straße einbiegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wegen vermutlich eintretender gesundheitlicher Probleme fuhr sie dabei quer über die Beethovenstraße, kollidierte gegenüber mit einem Gebüsch und wurde von diesem in Richtung der Schorndorfer Straße abgewiesen. Nach wenigen Metern kam sie schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und an einem Busch zum Stillstand.

Passanten fanden die bewusstlose Frau den Angaben zufolge in ihrem Fahrzeug am Steuer und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versuchten ebenso vergeblich die Seniorin zu retten. Sie starb noch an der Unfallstelle.