Unfall in Plochingen

1 Bei einem Unfall ist ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Foto: dpa/Martin Gerten (Symbol)

Infolge eines Zusammenstoßes mit einem Auto ist ein E-Bike-Fahrer in Plochingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall, als der Fahrer des Pkw ausparken wollte. Der 89 Jahre alte Radler ist schwer verletzt worden.











Link kopiert

Ein Autofahrer hat ihn übersehen und offenbar nur leicht touchiert: Ein 89 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Samstag in Plochingen beim folgenden Sturz dennoch schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.05 Uhr in der Beethovenstraße.

Nur ein leichter Kontakt

Ein 36-Jähriger sei mit seinem Auto rückwärts aus einer Garageneinfahrt herausgefahren und habe hierbei den E-Bik-Fahrer übersehen. Dieser hatte laut Polizei den dortigen Radweg ordnungsgemäß befahren. Als der Autofahrer den Radler im Außenspiegel entdeckt habe, habe er sein Auto sofort abgebremst, einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern können, sodass es zu einem leichten Kontakt gekommen sei.

Der 89-Jährige sei im Anschluss von seinem E-Bike gestürzt und habe sich schwer verletzt, berichtet die Polizei weiter. Er musste den weiteren Angaben zufolge vom Rettungsdienst nach einer medizinischen Begutachtung vor Ort für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert werden.