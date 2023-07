Unfall in Plochingen

Der Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Bei einem Unfall in Plochingen (Kreis Esslingen) hat sich am Donnerstag ein 52-Jähriger schwer verletzt, zudem entstand ein hoher Schaden. Aus noch unklarer Ursache war dem Mann mit seinem Auto gegen eine Mauer gefahren.















Am Donnerstagmorgen ist in Plochingen ein 52-jähriger Autofahrer offenbar ungebremst gegen eine Mauer gefahren. Er wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei berichtet.

Den Angaben zufolge fuhr der Mann gegen 5 Uhr kurz vor der Beethovenstraße nach links von der Fahrbahn der Schorndorfer Straße ab. Er fuhr über den Gehweg und prallte schließlich gegen eine Mauer, an der das Auto noch mehrere Meter entlang glitt, bevor es stehen blieb. Der Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Auto war ein Schaden von etwa 20 000 Euro entstanden. Er wurde abgeschleppt.