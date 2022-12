Unfall in Plochingen

1 Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

In einer Kurve gerät ein 30-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch in Plochingen (Kreis Esslingen) mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem Fahrzeug zusammen.















Link kopiert

Ein 30-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch auf der Schorndorfer Straße in Plochingen (Kreis Esslingen) in den Gegenverkehr geraten und einen schadensträchtigen Unfall verursacht.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 30-Jährige mit seinem Auto gegen 0.30 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Stumpenhof. Dabei geriet er im Kurvenbereich kurz nach der Einmündung mit seinem Auto zu weit nach links und kollidierte mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 48-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Schorndorfer Straße zwischen der Neckarstraße und im Bereich der Kronenstraße für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.