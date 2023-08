Autofahrer rast in Bushaltehäuschen und will flüchten

1 In Pforzheim ist ein Autofahrer in eine Bushaltestelle gerast, wodurch die Glasscheiben zerbarsten. Foto: dpa/Waldemar Gress

Ein Mann in Pforzheim ist mit seinem Auto in eine Bushaltestelle in der Nähe des Polizeipräsidiums gefahren. Als er flüchten will, trifft er auf Polizeibeamte.















Ein Mann ist in Pforzheim mit seinem Auto über einen Bordstein gefahren, in ein Bushaltestelle geflogen und dann vom Unfallort geflohen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, krachte am Sonntagabend ein Auto in ein in der Nähe des Polizeipräsidiums gelegenes Wartehäuschen, wodurch die Glasscheiben zerbrachen und sich das Metallgerüst verbog. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich, sagte ein Sprecher. Der Verursacher wollte demnach vom Unfallort flüchten, wurde aber von Beamten angetroffen.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.