Unfall in Owen

1 Durch den Unfall entsteht ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Foto: picture alliance //Stefan Puchner

Ein 25-jähriger Autofahrer übersieht am Montagmorgen in Owen (Kreis Esslingen) offenbar einen 50-jährigen Rollerfahrer beim Abbiegen. Durch den Unfall wird der Rollerfahrer leicht verletzt.















Link kopiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Kirchheimer Straße in Owen erlitten.

Ein 25-Jähriger war mit seinem Auto kurz vor sieben Uhr auf der Kirchheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte an der Einmündung zum Rinnenweg nach links abbiegen. Als er eine Lücke im Gegenverkehr erkannte soll er laut Polizeiangaben losgefahren sein, wobei er den 50 Jahre alten Rollerfahrer übersehen haben soll. Dieser stürzte und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 6000 Euro.