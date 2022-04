Unfall in Owen

1 Der entstandene Schaden wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Freitagmittag hat ein 35-Jähriger laut Polizeiangaben einen Unfall in Owen (Kreis Esslingen) verursacht. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.















Ein 35-Jähriger ist am Freitagmittag gegen 13 Uhr mit seinem Auto bei Owen (Kreis Esslingen) unterwegs gewesen. Auf der Landesstraße von Beuren herkommend wollte er laut Polizeiangaben an der Einmündung zur Kreisstraße nach links in Richtung Tiefenbachtal einbiegen. Dabei soll er ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben und stieß mit diesem zusammen.

Beide Autos wurden abgeschleppt

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die 60 Jahre alte Autofahrerin und ihre 66 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die beiden Frauen zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten sowie eine Spezialreinigungsmaschine im Einsatz.