Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein 83-jähriger Radfahrer am Mittwochnachmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radler zugezogen.















Zwei Radfahrer sind am Mittwochnachmittag bei einem Kreisverkehr in der Rinnenbachstraße in Ostfildern zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 83-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 16.30 Uhr auf dem Radweg an der Rinnenbachstraße in Richtung Ruit unterwegs. In einer Kurve im Bereich des dortigen Kreisverkehrs kam ihm ein 37 Jahre alter Biker entgegen und die Lenker der beiden Räder berührten sich. Der 83-Jährige stürzte zu Boden.

Rettungsdienst bringt Radfahrer ins Krankenhaus

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde er laut Polizei vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige wurde nicht verletzt.