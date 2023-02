Unfall in Ostfildern

1 Die Polizei stellte beim Fahrer einen Alkoholwert von rund zwei Promille fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/// Gelhot

Am frühen Sonntagmorgen war ein 33-Jähriger offenbar stark alkoholisiert und ohne Führerschein in seinem Auto unterwegs. Bei Ostfildern (Kreis Esslingen) kommt er von der Straße ab, sein Wagen bleibt schließlich auf dem Dach liegen.















Am frühen Sonntagmorgen kommt ein 33-Jähriger von der Breslauer Straße (Kreis Esslingen) ab und überschlägt sich mit seinem Auto. An der Unfallstelle stellt die Polizei fest, dass der Mann offenbar betrunken ist und außerdem keinen Führerschein hat. Gegen 5.40 Uhr war der Fahrer von Ostfildern kommend in Richtung Esslinger Pliensauvorstadt unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und der Wagen blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Die alarmierte Polizei stellte bei dem 33 Jahre alten Fahrer mit einem Atemalkoholtest einen Wert von zwei Promille fest, zudem hat der Mann keinen Fahrerlaubnis. Sein Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.