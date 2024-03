Unfall in Ostfildern: Auto stößt mit Stadtbahn zusammen

1 Nach dem Unfall musste der Stadtbahnverkehr während der Bergungsarbeiten aussetzen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein Unfall auf der Strecke der Stadtbahnlinie U8 in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat am Donnerstagnachmittag Verzögerungen im Bahnverkehr gesorgt. Zudem entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro.











Link kopiert

Am Donnerstag sind in Ostfildern (Kreis Esslingen) ein Auto und eine Stadtbahn zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei könnte der Autofahrer wegen der tiefstehenden Sonne eine rote Ampel übersehen haben.

Demnach fuhr der Autofahrer gegen 16 Uhr den Angaben zufolge auf dem Otto-Reiniger-Weg in Richtung der Straße In den Holzwiesen. Dazu wollte er den Bahnübergang überqueren, übersah dort aber offenbar eine rote Ampel. Sein VW wurde daraufhin von der Stadtbahn der Linie U8 erfasst. Dabei blieb der Fahrer ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro. Der Bahnverkehr stand während der Unfallaufnahme still.