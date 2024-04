Unfall in Ostfildern: 78-Jähriger touchiert anderen Radfahrer und stürzt

1 Der 78-Jährige wurde in eine Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Christoph Hardt

Bei einem Unfall zwischen Scharnhausen und Kemnat im Kreis Esslingen hat sich ein 78-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Er musste in eine Klinik gebracht werden.











Am Montagnachmittag ist in Ostfildern (Kreis Esslingen) ein 78-jähriger Radfahrer gestürzt, als wer von der Straße auf einen Radweg wechseln wollte und dabei einen anderen Radler touchierte. Nach Angaben der Polizei war der andere 58 Jahre alte Radfahrer zuvor leicht versetzt vor dem Senior auf der Straße Stockhausen in Richtung Scharnhausen unterwegs. Der 78-Jährige wurde nach dem Sturz verletzt in ein Krankenhaus gebracht.