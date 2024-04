Unfall in Ostfildern: 42-Jährige kollidiert mit zwei Fahrzeugen – Verletzte

1 In Ostfildern kam es zu einem Unfall (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

In Ostfildern verliert eine 42-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug – es kommt zu gleich zwei Kollisionen. Zwei Menschen werden verletzt.











Link kopiert

Zwei Verletzte, drei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 34.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag in Ostfildern. Gegen 13.15 Uhr war eine 42-jährige Hyundai-Fahrerin nach Angaben der Polizei auf der Neuhäuser Straße in Richtung A 8 unterwegs.

Im Bereich einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte zunächst mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 62-Jährigen. Anschließend stieß der Hyundai noch mit einem ebenfalls entgegenkommenden Fiat zusammen, der von einem 20 Jahre alten Mann gelenkt wurde.

Zwei Verletzte in Ostfildern

Beim Unfall verletzten sich die 42-Jährige sowie ein zwölfjähriger Mitfahrer ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte die beiden Personen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Neuhäuser Straße zeitweise voll gesperrt.