Unfall in Oberboihingen

6 Eines der beteiligten Fahrzeuge kippte durch den Unfall auf die Seite. Foto: SDMG/KEF

Bein einem Unfall in Oberboihingen (Kreis Esslingen) am Mittwochmorgen wurden ersten Erkenntnissen zufolge zwei Personen verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden.















In der Daimlerstraße in Oberboihingen (Kreis Esslingen) sind am Mittwochmorgen zwei Autos heftig zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet wurden dabei zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 7.10 Uhr fuhr eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem VW auf der Daimlerstraße in Richtung Wendlingen. Dabei geriet sie aus noch unklarer Ursache nach links in den Gegenverkehr. Sie stieß mit ihrem Auto gegen einen weiteren Pkw, der an einer roten Ampel gehalten hatte. Dessen 39 Jahre alte Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, ebenso die Fahrerin des Transporters. Dieser war durch die Wucht des Aufpralls umgekippt und auf der Seite liegen geblieben. Der Beifahrer blieb dabei offenbar unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 25 000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Daimlerstraße zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit jeweils mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt.