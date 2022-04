1 Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Autofahrer musste am Dienstagmorgen in Nürtingen (Kreis Esslingen) wegen einer roten Ampel anhalten. Ein 56-jähriger Fahrer hinter ihm merkte das jedoch zu spät und krachte in sein Heck.















Link kopiert

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen in der Humpfentalstraße in Nürtingen wurde eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Auto gegen 8.45 Uhr von Nürtingen kommend in Fahrtrichtung Südumgehung. Auf Höhe der Einmündung der Berliner Straße bemerkte er zu spät, dass ein 35-jähriger Autofahrer vor ihm an der roten Ampel anhalten musste und krachte ins Heck des Wagens.

10.000 Euro Schaden bei Unfall in Nürtingen

Durch den Aufprall zog sich der 35-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch laut Polizei nicht erforderlich. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.